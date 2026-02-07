百年構想リーグ地域リーグ第1節横浜FM 2（1-3）3 町田19:00キックオフ日産スタジアム入場者数 30,529人試合データリンクはこちら百年構想リーグを、シーズン移行までの短期間のイベント、として見るならば、それぞれのチームの特長と目指している方向が「垣間」見える戦いだったと言える。横浜FMは後半、しっかりとボールを動かしつつ、引いて守る町田を崩してゴールを奪った。町田は突出したエリキのスピードを生かし、しっ