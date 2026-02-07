シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）のスタッフが6日、公式アカウントを更新。アリーナツアー「AREA OF DIAMOND 4」の注意事項をつづった。公式アカウントでは「前回のAOD3同様、今回ちゃんみなのライブでは公演中、お手持ちの携帯・スマートフォンでの動画撮影をOKといたします」とツアーでの撮影についてつづった。また「ご来場の当日までネタバレは見たくない!知りたくない!という方もいらっしゃるかと思いま