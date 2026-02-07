石田ゆり子（56）が、6日自身のインスタグラムを更新。「地味です。でも大切なのです。かっこよくも素敵でもないトレーニング動画」とつづり、2本の動画をアップした。すっぴん、シャツイン姿で真面目にスクワットに取り組み、深いしゃがみ込みをキープしながら時々顔をしかめる様子を収めている。「体を動かすのが好きなのは絶対に，子供の時から泳ぎ続けてきたので動いてないと具合が悪くなるタイプ、なんです。筋トレばんざーい