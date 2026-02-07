25年9月に第1子出産を発表した元NGT48のタレント荻野由佳（26）が6日までにインスタグラムを更新。運転免許証を更新したことを報告した。「免許更新(ペーパードライバー)へ、行きました春までにもう一度運転講習受けて運転したいなーー脱ペーパードライバーになりたい!」と報告し、自身の近影と運転免許証の証明写真を投稿した。「最後にある免許写真カバンを母に預けてしまいリップを塗れず幸薄そうな感じになったwwwあと撮