フジテレビ情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）が6日までに公式インスタグラムを更新。同局の浅倉美恩アナウンサー（22）の近影を投稿した。公式アカウントでは「新人の浅倉です今週から毎朝、原田葵アナのミラノ中継が始まっていますが、いよいよオリンピックが始まるのだな〜とワクワクしています!共に熱く、応援しましょう」と浅倉アナのコメントと近影をアップ。浅倉アナは白のさわやかなトップスを着用し、