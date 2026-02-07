赤色灯7日午前3時10分ごろ、三重県鈴鹿市のコンビニ「ファミリーマート鈴鹿須賀三丁目店」に男が押し入り、女性店員（32）の腹部を刃物で刺し、たばこを奪って逃走した。周辺の防犯カメラの映像などから、県警は近くに住む無職田中蒼馬容疑者（28）を強盗殺人未遂の疑いで逮捕した。県警や鈴鹿市消防本部によると、女性は病院に搬送されたが、意識はあるという。県警によると、容疑者は「女性店員を殺そうと何度も包丁で刺し