ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。さまざまな衣装を投稿した。「どの衣装が好み？宿題チェキの撮影をして来ました！」とつづり、黒のビキニ水着姿で98センチバストがあふれ出そうな谷間にイチゴを挟んだショットや、白のビキニ水着に白い猫のかぶりもの姿をアップ。さらに大胆に胸元を露出したピンクのキャミソールドレスや、水色のメイド風コスチューム姿なども披露した