１月３１日午後４時２５分頃、秋田県大仙市大神成、無職高橋隆二さん（７９）方で、「父が雪の中で倒れて動かない。母の姿も見えない」と、この家を訪れた市内に住む長男から１１０番があった。大仙署の発表によると、駆けつけた消防隊員が、高橋さんが見つかった一部２階住宅の１階屋根の上で、雪に埋まった妻の和子さん（７８）を発見した。２人とも心肺停止の状態で、その場で死亡が確認された。和子さんはヘルメットと命綱