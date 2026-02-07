6日、ウクライナ南部ザポリージャで、ロシア軍の攻撃後のがれきを片付けるボランティアら（ロイター＝共同）【キーウ共同】ロイター通信は6日、ロシアの侵攻を受けるウクライナと和平仲介を担う米国が、3月中の和平合意締結の可能性を協議していたと報じた。だが、ロシアとウクライナは立場の相違が埋まっておらず、3月中の締結は困難とみられる。米国は11月の中間選挙前にウクライナ和平を実現したい考え。ウクライナは、合意