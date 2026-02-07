奨学金を借りることは、今や珍しいことではありません。日本学生支援機構（JASSO）の調査によれば、昼間部の大学生の約55％が奨学金を利用。実に2人に1人という高い割合です。奨学金を返済するのは、多くの場合、学生本人。就職すると返済が始まります。しかし、何らかの理由で返済できなくなり、その影響が親の老後にまで及ぶケースも……。事例とともに見ていきましょう。優秀な息子、奨学金を借りて進学・就職も「まさかの事態