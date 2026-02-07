「雪捨て」は道路法や道交法に抵触するおそれあり！全国では強い寒気の影響により、各地で多くの雪が降っています。とりわけ豪雪地域においては毎日、除雪車による道路の除雪や各家庭での雪かき作業が必須となっています。【画像】超すげぇ！ これが「雪道最強ハイエース」 最強車を画像で見る！（11枚）そのような中、国土交通省は2026年1月27日、雪国での運転方法や除雪作業の注意点などについて紹介した動画をYouTubeで公