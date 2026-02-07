気象庁によりますと、関東甲信地方では、きょう（７日）昼過ぎから８日夜遅くにかけて、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるということです。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？７日（土）～９日（月）の雪雨シミュレーション 積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪に注意が必要だとしています。 シミュレーション（GSM）では、7日～９日にかけて関東甲信に