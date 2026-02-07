TOTO（北九州市）は6日、本社敷地内の小倉第一工場で、衛生陶器を焼成する際の燃料に水素を混ぜて使用する取り組みを始めたと発表した。水素は燃焼時に二酸化炭素（CO2）を排出しないため、同工場の年間排出量の約7％に相当する約140トンの削減効果を見込む。