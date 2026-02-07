ヤンキースがFAとなったポールゴールド・シュミット内野手（38）と1年の再契約で合意に達したと6日（日本時間7日）、米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者はじめ、米各メディアが報じた。同内野手は2009年ドラフト8巡目（全体246位）でダイヤモンドバックスに入団。11年にメジャーデビューを果たすと、13年に36本塁打、125打点で2冠に輝いた。19年からはカージナルスでプレー。24年オフにヤンキースと総額1250万ド