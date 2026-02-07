気象庁＝東京都港区日本付近は強い冬型の気圧配置となり、北日本から西日本の日本海側を中心に9日にかけて降雪が続くとして、気象庁は7日、警戒を呼びかけた。衆院選の投開票日となる8日は特に上空に一層強い寒気が流れ込み、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込み。各地で交通障害への警戒が必要で、北日本から西日本ではまとまって降る雪によるなだれや、屋根からの落雪への注意を求めている。8日午前6時ま