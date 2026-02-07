広島の鈴木清明球団本部長が７日、指定薬物エトミデートの使用を認める供述を始めた羽月隆太郎容疑者について「報道で知りました。今後の捜査を見守るしかないので（起訴などの）動きがあれば対応したい。（選手会とは）話しをしているが、どうなるかはこれから話し合うことになる」と語った。宮崎・日南キャンプ地の天福球場で取材に応じ、明かした。羽月容疑者は１月２７日に広島県警に逮捕され、球団は、同２８日に「野球活