巨人の岸田行倫捕手が７日、木の花ドームで早出練習を行った。「今は数も多く振れる時期だと思うので」と連日の早出特打を敢行した。通常のマシン打撃を終えると、複数の球種にコースも細かく選択可能な高性能打撃マシン「ハックアタック」を打ち込んだ。体感１５０キロ超の直球や投手の変化球を再現できるとあり「実戦的な感じの感覚は養えると思います」と最先端マシンのメリットを語った。