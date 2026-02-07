非線形効果を用いてつくる「量子もつれ状態」とは？ 量子フルーツのバナップルは、バナナとアップルの性質を半分ずつ持っています。前項までは量子フルー1個の話をしてきましたが、その量子フルーツ2個を使って「量子もつれ状態」をつくることができます。もつれ状態は量子コンピュータや量子センサー、量子通信などさまざまなところで利用される人気絶頂・引っ張り凧だこの「量子のふしぎ」の1つ