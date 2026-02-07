サプリと水にこだわって身体を目覚めさせると一日元気よく動ける 琉球風水では、身体に入れる水を大切にする 朝食を食べる前、空腹のうちにサプリなどで栄養素を補給するといいでしょう。ビタミンやミネラル、鉄分など、不足しがちな栄養素を朝いちばんに摂ることで吸収がよくなり、身体も目覚めます。 また、朝起きたら水をしっかり飲むことも忘れずに。琉球風水では、身体に入れる水を大切にします。ミネラルウォー