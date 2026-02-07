気象庁は７日、北日本から西日本の日本海側を中心に降雪が続き、大雪と雷、突風についての情報を発表した。８日は強い寒気が流れ込み、太平洋側も大雪となる所があり、交通障害に警戒するよう呼び掛けた。同庁によると、８日午前６時までの２４時間降雪量は、多い所で、北海道５０センチ、東北４０センチ、関東甲信２０センチ、北陸７０センチ、近畿５０センチ、中国６０センチ、四国１０センチ、九州北部２０センチと予想され