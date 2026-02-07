女優・のん（32）が7日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「すこし休憩」と書き出したのん。カフェでのオフショットをアップした。「#breaktime」とつづってカップを片手にリラックスした表情。飾らない笑顔で魅了した。ファンからは「ふわっと笑うの素敵すぎ」「笑顔いいねぇ」「イケメン…」「とても魅力的です」「めっちゃ可愛いです」「静かな美しさ」「神々しい」などのコメントが寄せられた。