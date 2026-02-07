栃木SCは5日、新シーズンのキャプテンと副キャプテンが決定したことを発表した。キャプテンにはDF柳育崇(31)が新たに就任。副キャプテンはMF佐藤祥(32)、MF青島太一(24)、MF大曽根広汰(26)が務める。以下、クラブ発表コメント■キャプテン▽柳育崇「今季のキャプテンを務めさせていただくことになりました。自分らしく、勝利のために行動していきます。目標とするJ2昇格のためには、この半年でどれだけチームとしても個人とし