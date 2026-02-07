[2.6 J1百年構想EAST第1節 横浜FM 2-3 町田 日産ス]シーズン最初の試合で、思わぬ負傷を負った。横浜F・マリノスのGK朴一圭はプレー中に怪我を負い、前半21分にピッチを下がった。試合後、足を固定した状態で姿を見せた朴は「痛みはそんなにないけど、(ひざに)緩さがある。明日検査に行くのでそれ次第」と語った。自身のプレーを冷静に振り返った。前半17分、DF加藤蓮のバックパスを受けた朴は、ボールにFC町田ゼルビアFWエリ