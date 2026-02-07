[2.6 J1百年構想EAST第1節 横浜FM 2-3 町田 日産ス]開幕戦勝利に導く3点目となった。FC町田ゼルビアのMF相馬勇紀は2-0で迎えた後半アディショナルタイム2分過ぎにFKから直接ゴール。「壁1枚しか置いてなかったし、これで大丈夫かなと思えたということは、チャンスだなということを感じたんだと思う」とその瞬間を振り返った。前半終了間際、町田はPA左手前の位置でFKを獲得した。キッカーは名手・相馬。ゴール位置についていた