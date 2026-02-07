ハリウッド女優シャーリーズ・セロンの美貌に夢中ミラノ・コルティナ五輪は現地6日に開会式を行い、22日まで17日間の熱戦がスタートした。開会式には世界の大物が集結。米国の大物女優に気づいた日本のファンからは「相変わらずお美しい」との声が上がった。胸元が複雑にカットされた、漆黒のドレス姿で会場の一つとなった「サン・シーロ」に現れたのは、米国で活動する世界的女優シャーリーズ・セロンだ。アクション映画「ワ