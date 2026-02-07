2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）が6日（現地時間、日本時間7日午前4時）、イタリア・ミラノのサンシーロ五輪スタジアムで華麗に開幕した。五輪史上初めで共同開催で進行されるこの大会は、この日から17日間の熱戦に入った。92カ国のオリンピック委員会（NOC）から約2900人の選手が参加し、16種目の計116個の金メダルをかけて競い合う。大韓民国選手団はイタリアのアルファベット順で22番目にスタジア