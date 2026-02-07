京都でフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を展開するNazunaは、観光のオフシーズンとされがちな冬の京都に新たな価値を見出すことを目的に、京都市内4つの宿泊施設、学生、クリエイターと連携した特別企画を2026年2月に実施します。「発信」と「共創」の2つの軸を通じ、冬の京都の新しい価値を創出する取り組みです。 Nazuna「冬の京都ブランディング企画」 実施時期：2026年2月参画施設：ノーガホテル 清水 京