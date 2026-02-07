ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ジュゼッペ・メアッツァ競技場などで行われた。各国の選手団が入場し、選手たちの特色あるウエアに注目が集まった。ブラジル選手団は、高級ブランド「モンクレール」製の黒いダウンジャケット、同素材のパンツを着用して登場した。スウェーデンの選手団は「ユニクロ」のウエアを着用して会場を行進。ユニクロは2019年に同国とパートナーシップ契約を締結しており、公式