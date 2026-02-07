フリーアナウンサーの三田友梨佳（38）が7日までに自身のインスタグラムを更新。同期との3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「同期」とつづり始めた。「出会って17年、、、？！この2人の同期でよかったといつまで経っても思える関係性に感謝」とフジテレビ時代の同期である生田竜聖アナウンサー、竹内友佳アナウンサーとの“同期”3ショットを公開した。そして「最近生田はカメラに目覚めたそうで。ツーショット