「日本ハム春季キャンプ」（７日、名護）名護では今キャンプ初の紅白戦が行われる。１３時開始で５イニングを予定。紅組では万波が「３番・右翼」で先発出場。白組では野村が「６番・二塁」、５年ぶり復帰の西川が「７番・中堅」で先発オーダーに名を連ねた。先発投手は紅組が孫易磊、白組は古林睿煬で、ともにＷＢＣ台湾代表の右腕が務める。両チームのスタメンは以下の通り。【紅組】１番・中堅矢沢２番・左翼