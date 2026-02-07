女優浜辺美波（25）が、6日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。子役時代について話した。10歳の時に「第7回東宝シンデレラオーディション」のニュージェネレーション賞を受賞し芸能界入りした浜辺。Kis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（38）に「結構スタートからバーっと忙しくなった感じですか」と聞かれると、「いや、そんなことはもちろんなくて…」。間を置かずにMCの笑福亭鶴瓶（73）が「オーディション、滑ったことない