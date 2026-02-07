クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは2月6日、全国で働くスタッフたちがおすすめの定番ドーナツとして選んだ商品上位5点を発表した。同社が「Krispy Kremer」と呼ぶ、接客や製造など全部門で働くスタッフたちの投票で決定したもの。1位は見た目も食感も楽しい「チョコ スプリンクル」チョコ スプリンクル／ 291円（イートイン297円）1位になったのは、人気ナンバーワンの「オリジナル・グレーズド」にチョコアイシングをか