ナビタイムジャパンは、ウォーキングアプリ「ALKOO by NAVITIME」で、公園内の歩道データを拡充した。従来は地図上で1つの施設として扱っていた公園内の歩道をデータ化し、公園内を周遊する散歩ルートの検索や、園内施設を目的地としたルート検索に対応する。 今回の対応により、「歩く」タブから利用できる「散歩ルート」検索で、公園内を対象範囲として指定した際に、公園内を周遊