政治家・高市早苗の20代は、無謀とも言える「挑戦」の連続だった。松下政経塾生だった彼女はある日、テレビで見たアメリカの女性議員に憧れ、「あなたのそばで働きたい」と手紙を書く。すると、まさかの「待っているわ」という返信が届いたのだ。このチャンスを逃すまいと、彼女は周囲が止める間もなく即座に渡米を決意する。父から借りた10万円をポケットにねじ込み、泣きすがる恋人を成田に残して……。誰からも「無理だ」と突き