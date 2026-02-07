三重県警によると、7日未明、同県鈴鹿市のコンビニに男が押し入り、女性店員の腹部を刃物で刺し、たばこを奪って逃走した。県警は強盗殺人未遂容疑で近くに住む無職男（28）を逮捕した。消防によると女性は搬送時は意識があった。