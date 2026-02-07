総務省消防庁は先月20日からの大雪に関連して死亡した人が全国であわせて45人に上ったと発表しました。きのうの発表から3人増えています。消防庁によりますと、先月20日からきょう午前8時半までの間に、大雪に関連して死亡した人は1道1府8県であわせて45人に上りました。きのうの発表から▼北海道で1人、▼新潟県で2人、新たに死者が確認されたということです。また、全国のけが人の数はきのうから54人増え、540人に上っています。