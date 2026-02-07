２・５次元アイドルグループ・すとぷりが所属する「ＳＴＰＲ」の大型フェス「ＳＴＰＲＦａｍｉｌｙＦｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」（通称：すとふぇす）が７、８日に東京ドームで開催される。５グループが出演。昨年４月に続いて行われる祭典に向けて「すとぷり」、「ＫｎｉｇｈｔＸ−騎士Ｘ−」、「ＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳ」、「めておら−Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ−」、「すにすて−ＳｎｅａｋｅｒＳ