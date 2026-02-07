相続税は、遺産の金額そのものだけでなく、財産ごとの評価方法で大きく変わります。現金や上場株のように値段が分かりやすいものと違い、未公開株や貸付金は、評価のルールを知らないと「思ったより高い評価になった」「申告の手間が大きい」といった事態になりがちです。 ここでは、相続税の評価の考え方と、税額に影響しやすいポイント、実務での注意点を分かりやすくまとめます。 未公開株は会社の規模と株