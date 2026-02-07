株式市場は高値圏が続く。オルカンやS＆P500に投資を続けていいのか。経済評論家の頼藤太希さんは「オルカンやS＆P500だけでなく、3つの資産を併せ持つことでリスクを抑えながら資産を増やすことができる。そしていま絶好の買いのタイミングが到来している」という――。写真＝iStock.com／TheaDesign※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／TheaDesign■オルカン、S＆P500だけでは危険日米ともに株式市場は高値圏が続いていま