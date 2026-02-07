◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６ＮＯＡＨＪｒ．ＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２６開幕戦〜」（２月６日、後楽園ホール）観衆１５２２（札止め）プロレスリング・ノアは６日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６ＮＯＡＨＪｒ．ＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２６開幕戦〜」を開催した。第５試合の６人タッグマッチでＧＨＣヘビー級王者・ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａが