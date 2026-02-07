ＪＲＡは２月７日、８日の東京１１Ｒ・東京新聞杯と、京都１１Ｒ・きさらぎ賞の前日発売を取りやめると発表した。ともに降雪による競馬開催への影響が予想されるためとしている。京都競馬では昨年の２月８日（土曜）に積雪のため開催中止となり、１０日（月曜）に代替開催された。