連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）。軽快な登場人物のやり取りに微笑ましくなるが、2月2日から放送された第18週「マツエ、スバラシ。」では胸が締め付けられる瞬間が少なくなかった。加えて、選挙期間の今だからこそ考えさせられる内容でもあった。「マツエ、スバラシ。」が示したことを語りたい。◆たった1本の新聞記事で人生が一転2日放送の第86話では、トキ（〓石あかり）はレフカダ・ヘブン