バレンタインは誰かのためだけでなく、自分自身を大切にする日に。tu-hacci（ツーハッチ）から解禁されたValentine collectionは、「自分へのバレンタインギフト」をテーマに、気分や理想のムードに寄り添うランジェリーを提案します。公式Instagramで実施されたアンケート結果をもとに、Cute・Elegant・Sexyの3タイプを厳選。心ときめく一着が、特別な日をより自分らしく彩ってくれそうです♡