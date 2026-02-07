総務省が６日発表した家計調査で、２０２５年の１世帯（２人以上）あたりギョーザ購入額は浜松市が４０４６円で１位となり、３年連続でトップだった。浜松市の１位は１０回目で、３連覇は１４〜１６年以来となる。２位は宇都宮市の３５７５円、３位は宮崎市の３４１８円だった。調査の対象は、スーパーなどで購入した持ち帰り用の生ギョーザと焼きギョーザで、外食や冷凍品は含まない。今回の３連覇を受けて、浜松市内の愛好