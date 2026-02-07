寒いこの時期、心も身体も温まる温泉が恋しいという人も多いのではないでしょうか。温泉大国・日本には、魅力的な温泉地が数多く存在しています。そこで今回は1万2,595人が回答した「じゃらん人気温泉地ランキング2026」の結果をもとに、旅好きの回答者が「一度は行ってみたい」と答えた全国の温泉地ランキングTOP3を紹介します。1万人が選んだ“あこがれの温泉地”は…立春が過ぎ、暦のうえでは春を迎えたものの外気はまだまだ冷