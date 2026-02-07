山形地方気象台は7日午前５時14分、大雪に関する山形県気象情報第2号を発表しました。それによりますと、日本付近は９日にかけ強い気圧配置となり、東北地方上空約5000メートルにマイナス42度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、山形県では大雪となる所がある見込みで、8日昼過ぎから９日にかけて大雪による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒が必要です。 ８日午前6時から9日午前6