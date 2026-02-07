1月22日に発表された「第98回アカデミー賞」ノミネーションで世界的な注目を集める2025年を代表する2本――映画『罪人たち』と『ワン・バトル・アフター・アナザー』の凱旋上映が、全国の映画館で実施されることが決定した（配給：東和ピクチャーズ・東宝）。【画像】『罪人たち』『ワン・バトル・アフター・アナザー』場面写真『罪人たち』は、前代未聞となる史上最多16部門ノミネートを達成。これは『イヴの総て』『タイタニ