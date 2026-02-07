ミラノ・コルティナオリンピックの開会式が始まり、日本を含む各国の選手団が史上初めて4つの会場に分かれて入場しました。【映像】ミラノ・コルティナ五輪の開会式の様子三山賀子「まもなく開会式が始まるということで多くの人が並んでます」日本時間の午前4時に始まった開会式では、「ハーモニー」をテーマにイタリア発祥のオペラを絡めたショーが披露されたほか、歌手のマライア・キャリーさんがイタリア語でパフォーマンス