元「モーニング娘。」メンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女・希空さん（18）が2026年2月2日、自身のインスタグラムを更新。美肌際立つアップショットを披露した。「最近全然メイクしてない」希空さんは、「最近全然メイクしてない」といい、すっぴんのようなナチュラルな雰囲気の自撮りショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いパーカーを着用。髪の毛をまとめ、頬に手を置いて、流し目