実名・年齢・年収・顔写真付きで…第1回記事でご紹介した『銀座百年史』には、「CLUB」欄が十数カ所で引用紹介されている。そのなかで、誌面そのものを複写収録した、驚くべき記事がある。それが、連載開始からわずか4カ月後の、1976年5月4日号、《五十年度かせぎ高に見る 銀座ホステスのプロフィル》である（全2回の第2回）。【森重良太／ライター・編集者、元週刊新潮記者】【写真を見る】今となっては貴重な「銀座ホステス長